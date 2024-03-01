Urmel
Folge 20: Pustekuchen
23 Min.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen! Das erfahren die Inselbewohner am eigenen Leib, denn Wutz nimmt an einem Fernkurs für Chefköche teil. Sie terrorisiert Titiwu mit misslungenen Gerichten, und ihr Assistent Urmel verdirbt auch noch den letzten Brei. Zwengelmann und Solmeyer nutzen die Gunst der Stunde und schleichen sich verkleidet als Chefköche und Testkoster ein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Urmel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR