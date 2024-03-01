Zum Inhalt springenBarrierefrei
Urmel

Die geklauten Sprechtropfen

RiCStaffel 1Folge 10
Folge 10: Die geklauten Sprechtropfen

23 Min.

Als Ophelia Tibatong verreist ist, stehlen Zwengelmann und Solmeyer die berühmten Sprechtropfen. Ohne Tropfen können sich die Tiere bald nicht mehr untereinander verständigen. Nun haben die beiden Bösewichte leichtes Spiel, das Urmel zu fangen. Die Tiere sind verzweifelt. Vielleicht kennt Ophelias Schwester, die Apothekerin Ascorbina Tibatong, das Rezept? Grunzend und quiekend machen sie sich auf nach Winkelberg, um sie um ihre Hilfe zu bitten.

