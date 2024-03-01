Urmel
Folge 2: Das vertauschte Meisterwerk
24 Min.
Wutz nimmt an einem Malwettbewerb teil. Sie möchte ein Stilleben einsenden, doch Urmel meint: Stilleben sind langweilig! Kurzerhand tauscht er das Gemälde gegen ein Porträt aus. Das Meisterwerk zeigt Urmel in Wawas Muschel. Als Zwengelmann und Solmeyer dieses Bild in einer Winkelberger Galerie entdecken, sind sie überrascht: Urmel lebt also in der Muschel. In einer Nacht- und Nebelaktion nehmen sie Kurs auf Titiwu und entführen das gute Stück. Samt Urmel, wie sie meinen.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR