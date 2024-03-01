Urmel
Folge 4: Sprechende Pflanzen
24 Min.
Wenn Tiere sprechen können, warum nicht auch Pflanzen, sagt sich Urmel und stellt alles auf den Kopf, um das zu beweisen. Ophelia Tibatong findet die Idee auch nicht schlecht, und bald suchen alle Inselbewohner nach einem sprechenden Versuchsobjekt. Merkwürdig, dass Urmel ziemlich schnell eine findet, die darüber hinaus auch noch laufen kann. Erinnert sie nicht auch irgendwie an Zoodirektor Solmeyer? Urmel ahnt nichts von der Falle, die ihm Zwengelmann und Co. zu stellen versuchen.
Urmel
