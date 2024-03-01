Zum Inhalt springenBarrierefrei
Urmel

Urmel hebt ab

Staffel 1Folge 14
Urmel hebt ab

Urmel

Folge 14: Urmel hebt ab

24 Min.

Ophelia Tibatong baut ein Flugzeug. Urmel, Ping, Schusch und Wawa können es nicht abwarten, vollenden heimlich die Konstruktion und starten ins Blaue. Dass man mit Sahnebonbons kein Flugzeug zusammenkleben kann, merken die Ausflügler allerdings erst, als es zu spät ist. Das Zuckerwerk schmilzt in der Sonne, und der Jungfernflug endet ausgerechnet im Winkelberger Zoo. Solmeyer und Zwengelmann können ihr Glück gar nicht fassen, doch die Beute kann fliehen.

