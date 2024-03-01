Urmel
Folge 1: Urmel aus dem Eis
24 Min.
Auf Titiwu wird ein Eisberg angespült. Im Eis steckt ein Ei und im Ei steckt das Urmel, ein als ausgestorben geltender Urzeit-Saurier. Als Urmel nach angemessener Brutzeit ausschlüpft, sind die ruhigen Zeiten aus Titiwu vorbei. Urmel ist einmalig, einmalig neugierig, frech und unternehmungslustig. Schnell gewinnt es die Zuneigung der anderen Inselbewohner, doch leider erfahren auch Museumsdirektor Zwengelmann und Zoodirektor Solmeyer aus Winkelberg von Urmels Existenz.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR