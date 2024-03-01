Urmel
Folge 12: Der Jahrestag
23 Min.
Zum Jahrestag der Entdeckung Titiwus wollen die Tiere ein Theaterstück aufführen. Eine willkommene Gelegenheit für Zwengelmann und Solmeyer, sich als Filmteam einzuschmuggeln. Ihre Hypnotisier-Kamera setzt ein "Nachwuchstalent" nach dem anderen außer Gefecht, bis nur noch Urmel übrigbleibt. Die fiesen Winkelberger wähnen sich schon am Ziel ihrer Wünsche, doch die letzte Klappe ist noch nicht gefallen.
Urmel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR