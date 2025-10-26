Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Die Schädelplattform

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 1vom 26.10.2025
Folge 1: Die Schädelplattform

41 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Von großen Seen umgeben liegt im Süden Schwedens die Stadt Motala. Wissenschaftler finden dort eine Reihe menschlicher Knochen. Laboruntersuchungen ergeben, dass die Knochen etwa 8.000 Jahre alt sind. Was geschah an den dunklen Seen vor langer Zeit?

Kabel Eins Doku
