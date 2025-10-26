Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 1: Die Schädelplattform
41 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Von großen Seen umgeben liegt im Süden Schwedens die Stadt Motala. Wissenschaftler finden dort eine Reihe menschlicher Knochen. Laboruntersuchungen ergeben, dass die Knochen etwa 8.000 Jahre alt sind. Was geschah an den dunklen Seen vor langer Zeit?
