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Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Legendäre Kriegerinnen

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 8vom 19.03.2024
Legendäre Kriegerinnen

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Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Folge 8: Legendäre Kriegerinnen

40 Min.Folge vom 19.03.2024Ab 12

Unter den Eisschichten unseres Planeten liegen Mysterien verborgen: Ein Bauer aus Kasachstan entdeckt mehrere antike Grabstätten, die in Verbindung mit den mythischen Amazonen stehen. Und: Die Landschaft der italienischen Alpen erzählt eine Geschichte voller Gewalt und Kämpfe.

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