Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 8: Legendäre Kriegerinnen
40 Min.Folge vom 19.03.2024Ab 12
Unter den Eisschichten unseres Planeten liegen Mysterien verborgen: Ein Bauer aus Kasachstan entdeckt mehrere antike Grabstätten, die in Verbindung mit den mythischen Amazonen stehen. Und: Die Landschaft der italienischen Alpen erzählt eine Geschichte voller Gewalt und Kämpfe.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.