Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 4: Der Fuß im Schnee
40 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Hoch in den Anden Ecuadors entdecken Forschende menschliche Überreste. Und: In Norwegen hebt ein Archäologie-Student Artefakte aus Metall aus der Erde. Was steckt hinter den mysteriösen Gegenständen?
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.