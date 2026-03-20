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Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Die Goldene Horde

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 3vom 20.03.2026
Die Goldene Horde

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Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Folge 3: Die Goldene Horde

40 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

In Russland enthüllen Archäologen ein Massengrab nach dem anderen. Und: Was hat es mit dem Wrack eines US-amerikanischen Flugzeugs auf sich, das auf einem Berg in Kanada gefunden wird?

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