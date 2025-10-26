Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 10: Überfahrt ins Jenseits
40 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Unter den Eisschichten unseres Planeten liegen Mysterien verborgen: Auf dem Grund der Norwegischen See wird ein riesiges Kriegsschiff gefunden. Und: Im Permafrost der kanadischen Arktis entdecken Forschende ein bislang unbekanntes, reptilienartiges Lebewesen.
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.