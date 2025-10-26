Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Der Baby-Raptor

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 5vom 26.10.2025
Der Baby-Raptor

Der Baby-RaptorJetzt kostenlos streamen

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Folge 5: Der Baby-Raptor

40 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

In Russland werden Gräber entdeckt, die vor über 30.000 Jahren ausgehoben wurden. Und: Ein Expertenteam sucht nach einer britischen Maschine aus dem Zweiten Weltkrieg, die in Island abgestürzt sein muss.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Alle 2 Staffeln und Folgen