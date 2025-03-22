Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 164

ATV 2Staffel 1Folge 164vom 22.03.2025
Episode 164

Episode 164Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 164: Episode 164

23 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12

Nachdem Richard Lisa das Leben gerettet hat, steht sie unter Schock. Sie verlässt die Party, ohne sich bei ihm zu bedanken. Als sie es am nächsten Tag nachholt, zeigt sich Richard bescheiden. Eingenommen von ihm, trifft Lisa eine Entscheidung gegen David.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen