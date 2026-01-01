Verliebt in Berlin
Folge 172: Episode 172
23 Min.Ab 12
Lisa ist fest entschlossen, ihre Wette zu gewinnen und die Diät durchzuhalten. Sie kann sich erfolgreich Bernd und Jürgen widersetzen und kalkuliert ihre Diät minutiös durch. Doch als Sabrina auf fiese Art und Weise ihre Wut an ihr auslässt, kommt Lisa ins Schwanken ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen