Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 174

ATV 2Staffel 1Folge 174vom 12.04.2025
Episode 174

Episode 174Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 174: Episode 174

23 Min.Folge vom 12.04.2025Ab 12

Lisa ist fest entschlossen, ihr Diät-Programm durchzuhalten. Sie weiß nicht, dass ihr Nahrungsersatzmittel von Richard manipuliert wurde. Kurz vor einem Geschäftstermin zeigt das Mittel erste Wirkungen, und Lisa verschläft das wichtige Treffen mit den Investoren ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen