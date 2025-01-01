Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 182

ATV 2Staffel 1Folge 182
Folge 182: Episode 182

21 Min.Ab 12

Lisa ist wieder bei Bewusstsein und glaubt, mit einem blauen Auge davongekommen zu sein. Die Ursache für ihren Zusammenbruch ist jedoch noch immer unklar. Bernd schiebt alles auf die Diät, doch Jürgen ist skeptisch und beginnt zu recherchieren. Lisa ist froh, dass David in dieser Situation so nah bei ihr ist ...

ATV 2
