Verliebt in Berlin
Folge 182: Episode 182
21 Min.Ab 12
Lisa ist wieder bei Bewusstsein und glaubt, mit einem blauen Auge davongekommen zu sein. Die Ursache für ihren Zusammenbruch ist jedoch noch immer unklar. Bernd schiebt alles auf die Diät, doch Jürgen ist skeptisch und beginnt zu recherchieren. Lisa ist froh, dass David in dieser Situation so nah bei ihr ist ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
