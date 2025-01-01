Verliebt in Berlin
Folge 211: Episode 211
23 Min.Ab 12
Lisa ist glücklich, nach den Feiertagen endlich wieder mit David vereint zu sein. Mit Feuereifer machen sich die beiden an die Jahresbilanz. Obwohl die enttäuschend ausfällt, blüht Lisa an Davids Seite auf. David und Lisa entscheiden sich spontan für einen Ausflug auf einen verlassenen Jahrmarkt und begegnen dort einer schrulligen Wahrsagerin ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
