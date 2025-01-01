Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 211

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 211
Episode 211

Episode 211Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 211: Episode 211

23 Min.Ab 12

Lisa ist glücklich, nach den Feiertagen endlich wieder mit David vereint zu sein. Mit Feuereifer machen sich die beiden an die Jahresbilanz. Obwohl die enttäuschend ausfällt, blüht Lisa an Davids Seite auf. David und Lisa entscheiden sich spontan für einen Ausflug auf einen verlassenen Jahrmarkt und begegnen dort einer schrulligen Wahrsagerin ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen