Verliebt in Berlin
Folge 220: Episode 220
23 Min.Ab 12
Während David Pläne für die Rückeroberung schmiedet, befürchtet Lisa, dass ihn eine schlimme Enttäuschung erwartet. Im Affekt verrät sie ihm, von der Affäre zwischen Mariella und Lars längst gewusst zu haben. David wendet sich zutiefst enttäuscht von ihr ab. Lisa tritt daraufhin die Flucht nach vorn an und gesteht ihm noch etwas ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
