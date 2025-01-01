Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 220

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 220
Episode 220

Episode 220Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 220: Episode 220

23 Min.Ab 12

Während David Pläne für die Rückeroberung schmiedet, befürchtet Lisa, dass ihn eine schlimme Enttäuschung erwartet. Im Affekt verrät sie ihm, von der Affäre zwischen Mariella und Lars längst gewusst zu haben. David wendet sich zutiefst enttäuscht von ihr ab. Lisa tritt daraufhin die Flucht nach vorn an und gesteht ihm noch etwas ...

