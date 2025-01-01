Verliebt in Berlin
Folge 224: Episode 224
23 Min.Ab 12
David wird durch Lauras Unfall aus seinem Selbstmitleid gerissen. Er bangt mit Lisa um das Leben seiner schwer verletzten Mutter und kann Friedrich gerade noch vor einer Dummheit bewahren: Er will hasserfüllt auf Sophie losgehen. Richard wähnt sich kurz vor dem Ziel: Mit seiner Superhochzeit wird er David endgültig in die Ecke stellen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen