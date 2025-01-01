Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 224

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 224
23 Min.Ab 12

David wird durch Lauras Unfall aus seinem Selbstmitleid gerissen. Er bangt mit Lisa um das Leben seiner schwer verletzten Mutter und kann Friedrich gerade noch vor einer Dummheit bewahren: Er will hasserfüllt auf Sophie losgehen. Richard wähnt sich kurz vor dem Ziel: Mit seiner Superhochzeit wird er David endgültig in die Ecke stellen ...

