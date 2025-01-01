Verliebt in Berlin
Folge 27: Episode 27
23 Min.Ab 12
Lisa arbeitet die Nacht durch, während David in seinem Büro über seinem Schreibtisch eingeschlafen ist. Lisa ist überglücklich, als David ihr nach dieser ersten "gemeinsam verbrachten Nacht" eine kleine Überraschung mitbringt. Für einen Moment träumt sie sich in eine Welt, in der sie mit David zusammen ist, auch wenn ihr Freund Jürgen sie dafür auslacht.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
