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Verliebt in Berlin

Episode 49

ATV 2Staffel 1Folge 49vom 07.11.2019
Episode 49

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Verliebt in Berlin

Folge 49: Episode 49

23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Lisas Freude über Jürgens gelungene Spekulation ist groß: Wieder einmal kann sie David und "Kerima" aus einer großen Krise retten. Jürgen und Lisa feiern ihren Erfolg ganz für sich: mit Rotwein und Pizza.

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