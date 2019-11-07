Verliebt in Berlin
Folge 49: Episode 49
23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Lisas Freude über Jürgens gelungene Spekulation ist groß: Wieder einmal kann sie David und "Kerima" aus einer großen Krise retten. Jürgen und Lisa feiern ihren Erfolg ganz für sich: mit Rotwein und Pizza.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1-2: Seven.One Entertainment Group GmbH & © Season 2: Seven.One Entertainment Group GmbH.