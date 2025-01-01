Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 58

ATV 2Staffel 1Folge 58
Episode 58

Episode 58Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 58: Episode 58

23 Min.Ab 12

Lisa kann Jürgen nicht mehr vertrauen - und ist sehr unglücklich über diesen Bruch. Wütend wirft sie ihm vor, sie zu hintergehen, und kündigt ihm die berufliche Zusammenarbeit. Einzig auf David scheint sich Lisa noch verlassen zu können. Als ob ihr Kummer nicht schon groß genug wäre, muss sie erkennen, dass auch ihr Chef sie hintergangen hat ... Mariella merkt, dass Sophie sie mit van der Lohe verkuppeln will - sie reagiert verärgert.

