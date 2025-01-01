Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Überrumpelt

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 10
Folge 10: Überrumpelt

23 Min.Ab 12

Lisa ist von Rokkos Kompliment überrumpelt und kann nicht glauben, dass er das wirklich ernst gemeint hat. Aber Jürgen bestärkt sie, und Lisa geht verunsichert in die zukünftige Zusammenarbeit mit Rokko ...

