SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6
23 Min.Ab 12

Lisa ist getroffen von Rokkos Bemerkung und wehrt empört ab. Doch dann muss sie zugeben, dass er nicht ganz Unrecht hat, sie ist durch und durch ein Gewohnheitstier. Auch Jürgen traut ihr keine Veränderung zu, und sie nimmt sich vor, es sich und allen zu beweisen. Doch Vorsätze allein reichen nicht: Immer wieder wird sie auf David zurückgeworfen und an ihre Liebe zu ihm erinnert ...

SAT.1 GOLD
