Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 8

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 8
Episode 8

Episode 8Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 8: Episode 8

23 Min.Ab 12

Lisa bewundert Agnes für ihren Mut, das Leben in die Hand zu nehmen und Veränderungen herbeizuführen. Zwar scheint Lisa in geschäftlichen Angelegenheiten sogar freier zu agieren als David, doch im Privaten sieht es ganz anders aus. Als Agnes Lisa ein Vermächtnis macht, trifft sie damit genau Lisas größten Wunsch ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen