Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 18

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 18
Episode 18

Episode 18Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 18: Episode 18

22 Min.Ab 12

Mit ihrem schönen Kostüm blickt Lisa dem Maskenball vorfreudig entgegen. Tapfer schlägt sie Davids Bitte ab, ihm bei der Umsetzung von Mariellas Überraschung zu helfen. Stattdessen erklärt sie ihm, dass er vielleicht zu viel Hoffnung hat. David will das nicht hören und wartet auf dem Ball gespannt auf Mariella - doch dann kommt es zu verhängnisvollen Verwechslungen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen