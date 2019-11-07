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Verliebt in Berlin

Episode 11

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 11vom 07.11.2019
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Verliebt in Berlin

Folge 11: Episode 11

23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Als Lisa von Rokko ermahnt wird, ihre Entscheidungen nicht von David abhängig zu machen, weil sie der Boss bei "Kerima" ist, wird ihr alles zu viel. Lisa wünscht sich ihr altes Leben mit David zurück, doch sie weiß, dass das nicht möglich ist.

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