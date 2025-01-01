Verliebt in Berlin
Folge 5: Episode 5
23 Min.Ab 12
Lisa ist glücklich, dass Mariella die Kampagne gefällt, aber sie ärgert sich über Davids ablehnende Haltung. Rokko gegenüber lässt sie ihrem Ärger über David freien Lauf, überspielt dabei aber ihre Gefühle für ihn. Stattdessen argumentiert sie mit Davids geschäftlicher Unprofessionalität - doch Rokko hat gut beobachtet und durchschaut Lisa ...
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
