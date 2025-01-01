Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 20

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 20
Episode 20

Episode 20Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 20: Episode 20

23 Min.Ab 12

Richard nutzt die Schocksekunde, als alle auf die am Boden liegende Sabrina starren, um zu fliehen - dabei verletzt er David, der versucht, ihn aufzuhalten. Während Sabrina ins Krankenhaus gebracht wird, steht Lisa dem völlig verzweifelten Jürgen bei und ist fest entschlossen, bei der Suche nach Richard zu helfen ...

