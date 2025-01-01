Verliebt in Berlin
Folge 103: Episode 103
23 Min.Ab 12
Lisa träumt von einer Hochzeit mit David und geht zuversichtlich daran, seine Rückkehr in die Firma vorzubereiten. Während er sich ersten Verhören über seine Entführung stellen muss, kann Lisa gegenüber Sophie nicht verhehlen, dass sie überzeugt von Richards Beteiligung an dem Verbrechen ist.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
