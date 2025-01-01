Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 103

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 103
Episode 103

Episode 103Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 103: Episode 103

23 Min. Ab 12

Lisa träumt von einer Hochzeit mit David und geht zuversichtlich daran, seine Rückkehr in die Firma vorzubereiten. Während er sich ersten Verhören über seine Entführung stellen muss, kann Lisa gegenüber Sophie nicht verhehlen, dass sie überzeugt von Richards Beteiligung an dem Verbrechen ist.

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen