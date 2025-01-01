Verliebt in Berlin
Folge 105: Episode 105
27 Min.Ab 12
Überzeugt davon, dass es David nun bald besser gehen wird, wendet Lisa sich voller Kraft und Zuversicht ihrem alten Leben zu. Währenddessen kehrt durch die Begegnung mit seinem besten Freund Max zum ersten Mal wieder ein Stück altes Leben bei David ein ... Yvonne ahnt weiterhin nichts von Max' Geldproblem. Als er am Babysitter sparen will, muss kurzerhand Timo einspringen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
