Verliebt in Berlin

Episode 106

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 106
Episode 106

Verliebt in Berlin

Folge 106: Episode 106

23 Min.Ab 12

Die glückliche Lisa glaubt, dass ihrer Liebe zu David nichts mehr im Wege steht. Erst recht, als sie erfährt, dass er bald nach Hause kann! Sie kommt in die Villa, wo alle in Vorfreude seine Ankunft vorbereiten. Verliebt träumt sie sich in die Vorstellung, wie es wäre, mit David zusammenzuwohnen, und macht sich auf den Weg, ihn abzuholen.

