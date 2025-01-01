Verliebt in Berlin
Folge 107: Episode 107
23 Min.Ab 12
Lisa kommt allein in die Villa Seidel zurück, wo man auf eine kleine Willkommensfeier für David eingestellt ist. Niemand hat von seinen Reiseplänen gewusst und Lisa überlegt, ihm hinterherzufahren, beschließt dann jedoch, ihn seine Entscheidungen allein treffen zu lassen ... Jürgen ist indes über Sabrinas vermeintlichen Rückzug in die Villa Seidel enttäuscht.
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen