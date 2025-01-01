Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 120

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 120
Folge 120: Episode 120

24 Min.Ab 12

Rokko hat Lisas Scheu längst durchschaut. Um ihr die Peinlichkeit zu ersparen, lässt auch er sich nichts anmerken. Von Yvonne und Jürgen beeinflusst, zwingt sich Lisa, endlich in die erotische Offensive zu gehen ... Sophie triumphiert, Hugos Vertrauen gewonnen zu haben, und überlegt, wann sie ihren Einfluss am geschicktesten einsetzen soll.

