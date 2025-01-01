Verliebt in Berlin
Folge 135: Episode 135
24 Min.Ab 12
Lisa fällt nach dem überraschenden Kuss von David in Ohnmacht und wird von ihren Träumen heimgesucht. Rokko ist durch den Vorfall verunsichert, obwohl sie ihm beteuert, dass es keinen Grund zur Eifersucht gebe. David erkennt, dass er ohne Lisa nicht mehr leben kann und lässt Rokko gegenüber durchblicken, dass er um sie kämpfen will.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
