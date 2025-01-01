Verliebt in Berlin
Folge 33: Episode 33
23 Min.Ab 12
Lisa ist sich sicher, dass auch sie eines Tages die große Liebe finden wird. Um ihrem Ziel schneller näher zu kommen, beschließt sie, dem Geheimnis der Liebe auf die Spur zu gehen. Doch die Befragung von Familie und Freunden ist eher verwirrend, da alle Paare unterschiedliche Gründe nennen, weshalb sie einander gefunden haben ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen