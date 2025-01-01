Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 68

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 68
Episode 68

Verliebt in Berlin

Folge 68: Episode 68

23 Min. Ab 12

Lisa ist vollkommen überfordert mit Davids Geständnis und bleibt mit psychosomatischem Fieber im Bett. Sie offenbart Rokko nicht den wahren Grund ihres Fiebers, obwohl er schon ahnt, woher der Wind weht. Lisa ist wütend, dass David ihr gerade jetzt, wo sie sich allmählich Rokko öffnen kann, mit so einer absurden Ansage in die Liebesparade fährt. Sie steht vor einer Entscheidung ...

