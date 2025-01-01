Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 77

SAT.1 GOLD
Staffel 2
Folge 77
Episode 77

Folge 77: Episode 77

22 Min.
Ab 12

Friedrich kümmert sich um die Beschaffung des Geldes. Laura indes hält es zu Hause nicht mehr aus und begleitet Lisa zu Kerima. In Davids Büro überkommen Laura im ungewissen Warten die Erinnerungen an Davids Kindheit. Lisa und Laura entdecken das alte Segelboot - ein Kindheitstraum Davids. Als Friedrich mittlerweile alle Reserven mobilisiert hat, muss er feststellen, dass die Mittel nicht reichen.

SAT.1 GOLD
