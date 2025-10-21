Verliebt in Berlin
Folge 87: Episode 87
24 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Lisa und die Seidels glauben nun zu wissen, wer der Täter ist. Friedrich vermutet, Sophie stecke unter einer Decke mit ihm und will sich Gewissheit verschaffen. Kryptisch konfrontiert er sie, Lisa kann ihn gerade noch zurückhalten, als er Sophie an die Gurgel geht. Geschockt über diesen Übergriff lässt sie einen Augenblick lang ihre Maske vor der entsetzten Lisa fallen ...
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen