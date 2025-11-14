Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 1: Aus Alt mach Neu
41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Tiffany "New York" Pollard hofft nach einer misslungenen Brust-OP auf die Hilfe der Ärzte. Können die Chirurgen dem Reality-Star ein angemessenes Make-Over verpassen? Außerdem kümmert sich Dr. Paul Nassif um ein Brandopfer und eine Transgender-Dame benötigt dringend eine Korrektur im Gesicht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH