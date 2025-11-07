Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 19: Die lebende Puppe
41 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Blondie hat bereits einige Schönheits-OPs hinter sich. Doch um auszusehen, wie eine lebende Puppe, will sie sich erneut unters Messer legen. Obwohl die Chirurgen ihre Bedenken äußern, ist sich Blondie ihrer Sache sicher. Elaines Nase ist nach einem Eingriff völlig ruiniert. Können die Ärzte ihr helfen und neuen Lebensmut schenken?
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH