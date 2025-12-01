Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 6: Aufgemotzt
40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Für ein perfektes Äußeres würden die Patienten von Paul und Terry einiges geben. Diesmal steht eine Nasen-Korrektur auf dem Plan, die es in sich hat. Außerdem erreicht die Chirurgen der Wunsch nach einem ganz speziellen Implantat und einem verbesserten Hautbild.
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH