Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Was zu viel ist

sixxStaffel 2Folge 5vom 14.11.2025
Was zu viel ist

Folge 5: Was zu viel ist

41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Ein Rapper beschwert sich über seine Kurven und ein Model hat Probleme mit ihren Implantaten. Ein chirurgischer Eingriff soll Abhilfe schaffen. Doch können die Ärzte die Patienten auch vollends zufrieden stellen? Außerdem bittet ein Brite um Hilfe, dessen Lippen extrem aufgespritzt sind.

