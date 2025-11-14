Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 5: Was zu viel ist
41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Ein Rapper beschwert sich über seine Kurven und ein Model hat Probleme mit ihren Implantaten. Ein chirurgischer Eingriff soll Abhilfe schaffen. Doch können die Ärzte die Patienten auch vollends zufrieden stellen? Außerdem bittet ein Brite um Hilfe, dessen Lippen extrem aufgespritzt sind.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH