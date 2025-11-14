Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

sixxStaffel 2Folge 20vom 14.11.2025
Folge 20: Schwestern halten zusammen

42 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Stephanie und Tiffany wissen, was wahre Geschwisterliebe bedeutet, denn die beiden Frauen machen einfach alles gemeinsam. Sogar einen Magenbypass haben sich die Schwestern gleichzeitig legen lassen. Doch der darauffolgende massive Gewichtsverlust hat Spuren hinterlassen. Die Chirurgen sollen nun ihre überschüssige Haut straffen.

sixx
