Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

sixxStaffel 2Folge 2vom 14.11.2025
41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Baywatch-Star Nicole Eggert bereut ihre Brustvergrößerung zutiefst. Hilfesuchend wendet sie sich an Dr. Paul Nassif und seine Kollegen, um ihre Oberweite wieder deutlich zu schrumpfen. Währenddessen kümmert sich Terry um eine Patientin, die an einer seltenen Hautkrankheit leidet. Kann er ihr durch einen Eingriff wieder neues Selbstbewusstsein verschaffen?

