Nikotin-Nase

sixxStaffel 8Folge 17vom 01.11.2024
Folge 17: Nikotin-Nase

40 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12

Als Visagist wollte Robert eine perfekte Nase. Doch vier verpfuschte Nasenkorrekturen und Roberts Nikotinsucht haben das Riechorgan zerstört. Dr. Nassif erklärt seinem Patienten, dass er ihm nur helfen kann, wenn dieser mit dem Rauchen aufhört. Nach einer Hautstraffung hat Morgyn zwei große Narben an der Armaußenseite. Die junge Frau hofft, dass Dr. Dubrow die Wundmale mittels einer OP an die Arminnenseite verschieben kann.

sixx
