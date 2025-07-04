Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 4vom 04.07.2025
40 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12

Sandra kam mit einer Fehlbildung zur Welt, bei der ihr Darm außerhalb ihres Körpers lag. Die Ärzte haben ihr das Leben gerettet, jedoch eine große Narbe hinterlassen. Nach über dreißig Jahren will Sandra endlich einen schönen Bauch haben und hofft, dass Dr. Dubrow und Dr. Nassif ihren Wunsch erfüllen können. Auch Zaverie wendet sich an die Spezialisten. Nach einem Basketballunfall hatte er mehrere Nasenkorrekturen, die allerdings seine Nase viel schiefer machten.

