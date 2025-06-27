Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 3vom 27.06.2025
40 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12

Der Brazilian Butt Lift zählt zu den gefährlichsten Schönheits-OPs der Welt. Destiny kannte das Risiko nicht und ist dem Tod nur knapp entkommen. Doch nun ist eine Pobacke vernarbt und abgeflacht. Sie hofft, dass die Spezialisten ihr Gesäß angleichen können. Skylers Silikon-Brüste sind bereits groß und schwer. Doch die junge Frau wünscht sich eine noch größere Oberweite mit einem "inneren BH". Werden die Ärzte ihr den Wunsch erfüllen?

