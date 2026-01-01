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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Leiche im Keller

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 12vom 01.01.2026
Leiche im Keller

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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 12: Leiche im Keller

41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Im Januar 1984 wird der 16-jährige Christopher Allen Denoyer als vermisst gemeldet. Sein bester Freund erzählt der Polizei, dass er Probleme mit seinem Stiefvater hatte und von zu Hause weglaufen wollte. Eine Woche später erhält die Familie ein Telegramm von Christopher, in dem er schreibt, dass er jetzt in L.A. lebt. Die Eltern zweifeln an der Echtheit der Nachricht, doch die Ermittler schenken ihm Glauben und begehen damit einen schrecklichen Fehler ...

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